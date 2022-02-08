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Сегодня, 17:43

Ушел из жизни основатель центра спорта и образования «Самбо-70» Давид Рудман

Анна Горшкова
Корреспондент

Основатель центра спорта и образования «Самбо-70» Давид Рудман ушел из жизни, сообщил президент организации Ренат Лайшев.

Рудману было 78 лет.

«Он долгое время болел раком легких. Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребят с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Рудман являлся советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР. Он был чемпионом мира по самбо 1973 года, двукратным чемпионом Европы по дзюдо и шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В структуру центра спорта и образования «Самбо-70» входит каток «Хрустальный», где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/13649985
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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