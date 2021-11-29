В Ростове-на-Дону прошел XI всероссийский турнир по самбо «Кубок Губернатора Ростовской области»

В июле 2021 года произошло важное событие в истории самбо — Международный олимпийский комитет впервые признал самбо олимпийским видом спорта. Ростовская область — один из ведущих регионов по развитию самбо в стране. Сегодня этим видом спорта на Дону занимаются более 6 тысяч человек, пять спортсменов входят в состав сборной России.

«С 2016 года в области реализуется программа «Самбо в школу» на базе шести общеобразовательных школ. В них прошли обучение более 5000 школьников. Пилотным проектом «Самбо в ВУЗы» стал Таганрогский филиал Южного федерального университета», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

К соревнованиям в Ростове было приковано особое внимание. В прошлом году турнир, к сожалению, не проводился из-за пандемии. Благодаря усилиями министерства спорта Ростовской области и Всероссийской Федерации самбо лучшие спортсмены России вернулись в донскую столицу, чтобы выявить сильнейшего. Возможно, что кто-то из них будет представлять сборную России на Олимпиаде.

В «Кубке Губернатора» приняли участие более 150 спортсменов из 13 регионов. Они сражались в 10 весовых категориях не только за медали, но и за путевку на первенство России. Победители и призеры турнира также получили право на присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта». В общекомандном зачете победила сборная Ростовской области. Донские самбисты завоевали 11 медалей разного достоинства.