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Сегодня, 12:35

Елисеев: «Лужники» станут отправной точкой для самбистов на главные соревнования»

Елисеев заявил, что самбисты «Лужников» могут попасть на Олимпиаду
Виктория Кравченко

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что комплекс «Лужники» может стать местом, откуда лучшие самбисты России будут отправляться на главные соревнования сезона.

«Летом мы откроем здесь Международный центр самбо. Возможно, отсюда мы будем провожать спортсменов на чемпионаты мира, а в перспективе и на Олимпийские игры», — цитирует Елисеева ТАСС.

Сегодня, 22 февраля, на Аллее славы в «Лужниках» состоялось открытие стелы в честь основателей самбо Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова и Анатолия Харлампиева.

 

Источник: https://tass.ru/sport/13801627
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