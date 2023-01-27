Елисеев назвал умершего трехкратного чемпиона мира Пушницу легендой самбо

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев высказал мнение, что трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница был легендой своего вида спорта. Пушница умер в пятницу в возрасте 73 лет.

«Александр Михайлович — наша легенда, таких осталось единицы, он олицетворяет настоящее самбо советских времен. Он родился и жил в своем любимом городе Омске, проводил турнир на свои призы, объединял всех ветеранов вокруг себя. Александр Михайлович был добрым, порядочным человеком, настоящим другом», — приводит ТАСС слова Елисеева.

Пушница являлся заслуженным мастером спорта СССР, представлял спортивное общество «Динамо». На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды он становился обладателем Кубка мира (1977, 1980) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1976, 1984). Пушница девять раз становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984).