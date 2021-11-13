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Сборная России по самбо вышла на первое место в медальном зачете ЧМ

18:46

Сборная России по самбо завоевала шесть медалей во второй день чемпионата мира в Ташкенте и вышла на первое место в медальном зачете.

В спортивном самбо золото у Никиты Клецкова (весовая категория до 71 кг) и Уали Куржева (до 79 кг). Серебряную медаль завоевал Сергей Рябов (до 88 кг).

У женщин бронзовую медаль завоевала Анастаси Хомячкова (до 72 кг).

В боевом самбо первое место занял Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), второе место у Александра Нестерова (до 58 кг).

У сборной России стало 13 медалей (четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые). На второй месте находится сборная Казахстана (2-3-5), замыкает тройку сборная Узбекистана (2-3-2).

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Роман Шишов все материалы автора
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