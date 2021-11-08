Старший тренер сборной России по боевому самбо рассказал о подготовке к чемпионату мира

Старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Ташкенте.

«Состав команды у нас очень опытный. Из семи человек шестеро заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира, — сказал тренер в интервью Metaratings. — Только в 98 кг у нас дебютант сборной, который первый раз едет на чемпионат мира Расул Магомедов. Мы провели заключительный подводящий сбор перед чемпионатом мира на базе «Княжьи Дали» под Серпуховым. Мы там традиционно проводим завершающий этап подготовки к чемпионатам Европы и мира. Сейчас заканчиваем подгонку веса, завтра утром сдаем пцр-тесты и послезавтра вылетаем в Ташкент. На случай форс-мажора нас страхуют вторые номера, но в последнее время мы были изолированы, поэтому надеюсь, у всех будут отрицательные тесты».

Также Конаков назвал основных соперников сборной России на ЧМ.

«Основные соперники — это сборная Украины и азиатские страны: хозяева чемпионата — команда Узбекистана, Туркмения, где подготовка поставлена на государственный уровень, а в отдельных весах таджики и киргизы. Также сейчас заметно прогрессируют в отдельных весах монголы. Есть по паре крепких ребят из Венесуэлы и Бразилии. Развиваются и африканцы, чему свидетельством стали две медали команды Камеруна на прошлом чемпионате. В связи с пандемией соревнований стало меньше, поэтому все тщательно готовятся к чемпионату мира, а потому мы ждем серьезной конкуренции», — добавил он.

Чемпионат мира по самбо пройдет с 11 по 14 ноября в Ташкенте.