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Елисеев — о переизбрании вице-президентом FIAS: «Россия снова подтвердила свои лидирующие позиции»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал переизбрание вице-президентом Международной федерации самбо (FIAS).

«На отчетно-перевыборном конгрессе FIAS переизбирался весь исполком. Мы от России подавали кандидатуру Ивана Михайловича Егорова, президента Федерации самбо Республики Татарстан, в состав исполкома, и он прошел — за него все проголосовали. Моя кандидатура как президента Европейской федерации самбо была выдвинута на пост первого вице-президента FIAS, за нее тоже проголосовали. Россия снова подтвердила свои лидирующие позиции в Международной федерации самбо», — цитирует Елисеева ТАСС.

Елисеев занимает пост вице-президента организации с 2021 года.

Источник: ТАСС
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Сергей Елисеев
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