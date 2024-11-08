Россияне выиграли четыре золота в первый день чемпионата мира по самбо

Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали в первый день чемпионата мира по самбо. Турнир проходит в Астане.

У мужчин золотые награды завоевали Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), который стал 6-кратным чемпионом мира, Денис Калинин (до 79 кг), Абусупиян Алиханов (до 88 кг). У женщин чемпионкой мира стала Вера Лоткова (до 54 кг).

Бронзу выиграл Степан Солдатенков (свыше 98 кг), серебряные награды на счету Татьяны Федоровой (до 50 кг), Екатерины Дорошенко (до 65 кг), Яны Поляковой (до 72 кг) и Ольги Артошиной (свыше 80 кг).

Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо.