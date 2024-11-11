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11 ноября, 23:59

Президент Всероссийской федерации самбо считает прошедший чемпионат мира непростым для российских спортсменов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев считает прошедший чемпионат мира непростым для российских спортсменов, несмотря на победу в медальном зачете.

Турнир завершился в воскресенье в Астане. В медальном зачете первое место заняли представители России, завоевавшие 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Российские самбисты выступали под флагом Международной федерации самбо.

«Чемпионат мира подошел к концу, он выдался непростым для нашей сборной, но все же нам удалось выиграть общекомандное первое место. Это соревнование показало, что в разных уголках нашего мира самбо развивается с невероятной силой, медали выиграли самбисты из Мексики, Гвинеи, Ирана и Венесуэлы, самбисты из 24 стран завоевали медали чемпионата. Хочу выразить благодарность Федерации самбо Казахстана за отличную организацию главного спортивного праздника», — цитирует Елисеева ТАСС.

Источник: ТАСС
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