Россиянин Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков переизбран на новый срок, сообщается на официальном сайте организации.

Решение принято 8 ноября в рамках конгресса FIAS, который прошел в Астане. Шестаков будет возглавлять федерацию до ноября 2029 года.

Российский фукционер занимает пост президента Международной федерации самбо с 2009 года. Также он входит в попечительский совет Всероссийской федерации самбо.