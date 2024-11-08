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Сегодня, 15:27

Россиянин Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков переизбран на новый срок, сообщается на официальном сайте организации.

Решение принято 8 ноября в рамках конгресса FIAS, который прошел в Астане. Шестаков будет возглавлять федерацию до ноября 2029 года.

Российский фукционер занимает пост президента Международной федерации самбо с 2009 года. Также он входит в попечительский совет Всероссийской федерации самбо.

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