Российские самбисты завоевали пять золотых в заключительный день чемпионата мира. Команда выиграла медальный зачет

Представители сборной России по самбо выиграли пять золотых и в заключительный день чемпионата мира, который прошел в Бишкеке.

Станислав Скрябин стал первым в весовой категории до 79 кг. Антон Коновалов выиграл золото в категории до 98 кг. Саид Саидов завоевал золотую медаль в боевом самбо в категории до 88 кг, а Сослан Джанаев стал чемпионом мира в категории свыше 98 кг.

Дарья Речкалова одержала победу в весовой категории до 80 кг. Анжела Гаспарян завоевала серебро в категории свыше 80 кг.

Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 19 медалей (13 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые).

Отметим, что спортсмены из России выступали под флагом Международной федерации самбо (FIAS) в соответствии с решением исполкома организации.