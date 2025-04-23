EFS приняла решение о разделении первенства и чемпионата Европы по самбо

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что на конгрессе EFS, который состоялся 22 апреля в Лимассоле, было утверждено предложение по разделению объединенного первенства и чемпионата Европы по самбо.

«Сегодня на конгрессе было принято важное решение о разделении первенства и чемпионата Европы, это позволит федерациям привозить большее количество самбистов на соревнования, что только положительно повлияет на развитие самбо в Европе», — приводит ТАСС слова Елисеева.

В 2026 году чемпионат Европы по самбо пройдет в апреле, а первенство — в мае.

Также Елисеева заявил, что в состав EFS на конгрессе был принят Союз самбо Федерации Боснии и Герцеговины.