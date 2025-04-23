Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Самбо

Сегодня, 20:17

Российские самбисты завоевали 6 золотых и 1 серебряную медаль в первый день чемпионата Европы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские самбисты завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Европы, который проходит в Лимасоле (Кипр).

В боевом самбо чемпионами стали Алдар Намсараев (весовая категория до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном самбо золото у Дениса Калинина (до 79 кг) и Антона Коновалова (до 98 кг). У женщин чемпионкой стала Дарья Кузьмина (до 59 кг), а София Емелюкова стала серебряным призером (до 50 кг).

Чемпионат Европы по самбо будет проходить в Лимасоле до 27 апреля.

Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

EFS приняла решение о разделении первенства и чемпионата Европы по самбо

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости