Российские самбисты завоевали 21 золотую медаль на Кубке Европы среди юниоров

Сборная России выиграла 21 золотую медаль на Кубке Европы по самбо среди спортсменов до 24 лет, который прошел 22 ноября в Лимасоле (Кипр). Об этом ТАСС сообщил президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу.

Российские спортсмены одержали победы во всех весовых категориях среди юниоров и юниорок. Серебряные и бронзовые награды завоевали представители Кипра и Греции. Соревнования проходили на крытой арене «Аполлон».

Ранее на этой же арене состоялся чемпионат мира по самбо среди ветеранов. Россияне заняли первое место в медальном зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. Второй стала команда Казахстана (11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей), третьей — сборная Грузии (8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые).

В чемпионате мира среди ветеранов приняли участие спортсмены из 17 стран.