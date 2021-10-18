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Юбилейный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России запланирован на 6 февраля

Десятый чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России пройдет 6 февраля
11:39
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Вице-президент Федерации самбо Японии Нобуюки Асаи рассказал, что следующий ежегодный чемпионат по самбо на Кубок президента России пройдет в Токио 6 февраля 2022 года.

«Юбилейный, 10-й по счету, чемпионат по самбо на Кубок президента Путина пройдет 6 февраля в Токио в спортивном центре Сумида», — цитирует Асаи ТАСС.

Предыдущий турнир проходил в августе 2021 года. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12687633

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Виктория Кравченко все материалы автора
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