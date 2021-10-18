Юбилейный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России запланирован на 6 февраля

Вице-президент Федерации самбо Японии Нобуюки Асаи рассказал, что следующий ежегодный чемпионат по самбо на Кубок президента России пройдет в Токио 6 февраля 2022 года.

«Юбилейный, 10-й по счету, чемпионат по самбо на Кубок президента Путина пройдет 6 февраля в Токио в спортивном центре Сумида», — цитирует Асаи ТАСС.

Предыдущий турнир проходил в августе 2021 года. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили.