Лайшев назначен президентом центра спорта и образования «Самбо-70»

Президентом центра спорта и образования «Самбо-70» назначен Ренат Лайшев. 60-летний руководитель с 1992 года занимал пост генерального директора центра.

«Теперь я являюсь президентом «Самбо-70», — цитирует ТАСС Лайшева. — Как был, так и остался в своем кабинете. Генеральным директором «Самбо-70» стал Дмитрий Кузнецов, который работает директором старой Олимпийской деревни и является вице-президентом Федерации дзюдо Москвы. Я его давно знаю, это хороший человек и настоящий профессионал».

«Это в какой-то степени даже легче, поскольку я 30 лет занимался большим количеством дел, в том числе хозяйственной деятельностью. Коллектив сожалеет, но я уже 30 лет был на этом посту. А должность президента — есть в этом и большие плюсы», — добавил Лайшев.

Лайшев окончил школу «Самбо-70» в 1977 году. Он неоднократно становился чемпионом Москвы по самбо, был кандидатом в сборную СССР, позднее занимался тренерской деятельностью в «Самбо-70».