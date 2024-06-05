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Сегодня, 08:36

Четыре страны претендуют на проведение чемпионата Европы по самбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Четыре страны подали заявки на проведение чемпионата Европы по самбо, сообщил сообщил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

«На данный момент на проведение чемпионата Европы заявки подали четыре страны — Армения, Кипр, Венгрия и Грузия», — цитирует Елисеева ТАСС.

Последний чемпионат Европы по самбо в 2024 году прошел в Нови-Саде (Сербия). Российские самбисты заняли первое место в медальном зачете. Они выступали под флагом Международной федерации самбо.

Источник: ТАСС
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