Четыре страны претендуют на проведение чемпионата Европы по самбо

Четыре страны подали заявки на проведение чемпионата Европы по самбо, сообщил сообщил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

«На данный момент на проведение чемпионата Европы заявки подали четыре страны — Армения, Кипр, Венгрия и Грузия», — цитирует Елисеева ТАСС.

Последний чемпионат Европы по самбо в 2024 году прошел в Нови-Саде (Сербия). Российские самбисты заняли первое место в медальном зачете. Они выступали под флагом Международной федерации самбо.