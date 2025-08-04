Василевский: «Белаз пошел по пути наименьшего сопротивления, выбрав реванш с Шлеменко, а не бой со мной»

Российский боец Вячеслав Василевский встретится с соотечественником Шарафом Давлатмуродовым в главном поединке турнира Ural FC 10, который пройдет 16 августа в Перми.

Василевский заявил, что изначально планировался его бой с Владиславом Ковалевым по прозвищу «Белаз».

«Но, как понимаю, Белаз пошел по пути наименьшего сопротивления и еще раз решил подраться с Александром Шлеменко. Просто драться со мной по ММА — это на 99 процентов поражение для него. И Белаз это понимает», — цитирует Василевского пресс-служба Ural FC.