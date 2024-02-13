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Сегодня, 15:18

Вадим Немков рассказал, в каких случаях на улице делает замечания людям

Давид Хачатрян
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Боец Вадим Немков.
Вадим Немков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» рассказал о драках на улице и в армии, а также заявил, что не любит, когда люди громко ругаются матом и разбрасывают мусор.

— Ситуация [на улице] была... Там, по-моему, я в голову дал. Левой ногой в голову. И достаточно было. Да лучше не будем про это говорить, — подчеркнул Немков.

— Последняя уличная драка в твоей жизни когда была?

— Может тогда и была. Так я нигде обычно не дерусь.

— В армии бывало что-то такое?

— Да, в армии разочек закусился. И то со своим призывом.

— Чем все закончилось?

— Правой на встречу дал (смеется). Ну и все, там просто губа разлетелась сильно и пришлось помогать уже.

— А бывало, чтобы ты кому-то на улице какие-то замечания делал?

— Это бывает, конечно, если кто-то ругается громко матом, мусор выкинет. Бывает видишь, что пьяный — лучше не лезть, только проблемы будут, потому что он слов не понимает, его придется бить.

31-летний Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Вадим Немков
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