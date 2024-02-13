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Сегодня, 12:00

Боец Шишков рассказал, что в детстве его звали в футбольную академию «Динамо»

Алина Савинова
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Российский кулачный боец Евгений «Шиша» Шишков рассказал о своем увлечении футболом и хоккеем.

«Смотрю футбол и хоккей. Сам играю, когда есть возможность. Болею за московский «Спартак». А батя мой сам хоккеист и ярый болельщик хоккея. Когда сборная играет или любимый клуб, он словно вкатывается в эту игру и борется за каждую шайбу. Я такие же чувства испытываю, когда смотрю бой своего товарища или человека, который небезразличен. Ты словно готов драться вместе с ним и делаешь за него какие-то действия. Игровые виды спорта у меня в крови», — цитирует Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Также он вспомнил, как в детстве его звали в футбольную команду.

«Когда я был мелким и учился в школе, меня звали в академию «Динамо», но тогда я уже боксом занимался, хотя скауты команды видели во мне перспективы. Но у меня был ступор. Много раз задумывался, почему остался в боксе, а не пошел в футбол, ведь все мое детство связано с мячиком, который был любимой игрушкой», — добавил боец.

18 февраля на турнире Top Dog 27 в Москве Шишков сразится в легком весе с Гази «Зоханом» Газимагомедовым.

Источник: Metaratings.ru
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