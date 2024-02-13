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Сегодня, 16:16

Шишков рассказал о своем главном и желанном сопернике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский кулачный боец легкого веса Евгений Шишков по прозвищу «Шиша» рассказал о своем главном и желанном сопернике.

«Если брать все организации, был бы интересен поединок с кем-то из топов Hardcore. Но на самом деле мне по барабану. Кого предложат, с тем и готов выйти. У меня нет желанного оппонента. С кем есть возможность подраться, лучше и организовать красивый поединок. Как-то у меня спрашивали про пацанов, с которыми хотел бы подраться, я называл Тимура «Золотого» Мусалова. Это желание остается без изменений. Я знаю, что он дерется в 66 кг, но мы можем спокойно сделать этот бой и в 70 кг, потому что он гоняет в 66 кг. Есть еще Мартин Джуарян, с которым мне предлагали подраться на RCC. С ним было бы неплохо подвигаться», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

18 февраля на турнире Top Dog 27 в Москве Шишков сразится в легком весе с Гази «Зоханом» Газимагомедовым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shisha-timur-zolotoi-stal-by-samym-interesnym-sopernikom-333721/
ММА
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