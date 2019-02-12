В 2019 году в Брянске начнут строить дворец единоборств

Строительство дворца единоборств в Брянске стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в Брянске в 2019 году, сообщает ТАСС.

- Строительство дворца единоборств начнется уже в этом году, - сообщила агентству пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова. - В ближайшее время, как только позволят погодные условия и сойдет снег, мы проведем торжественную закладку первого камня, затем начнется процедура поиска подрядной организации. Сегодня стало известно, что на этот объект регион получил из федерального бюджета на условиях софинансирования 1,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что строительство сооружения, которое будет располагаться на территории старого аэропорта, понадобится более двух миллиардов рублей. Объект предполагается ввести в эксплуатацию через три года.