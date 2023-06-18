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Сегодня, 15:37

Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото на этапе Большого шлема по дзюдо в Астане

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем этапа Большого шлема в Астане в весовой категории до 100 килограмм.

В финале Каниковский победил представителя ОАЭ Джафара Костоева. Бронзовыми призерами стали казахстанец Ислам Бозбаев и хорват Златко Кумрич.

Каниковский стал третьим российским дзюдоистом, завоевавшим золото на этапе в Астане. До него чемпионами стали Махмадбек Махмадбеков (весовая категория до 73 кг) и Кристина Дудина (до 48 кг).

Этап Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Российский дзюдоист Махмадбеков завоевал золото на этапе серии Большого шлема в Астане
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