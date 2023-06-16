Россиянка Дудина стала бронзовым призером этапа серии Большого шлема по дзюдо

Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала бронзовым призером этапа серии Большого шлема в Астане.

В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг 18-летняя россиянка победила Галию Тынбаеву из Казахстана. Победительницей в этом весе стала итальянка Ассунта Скутто, серебряным призером — испанка Лаура Мартинес.

Этап серии Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.