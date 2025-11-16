Бокс/ММА
Сегодня, 13:00

«Кто следующий соперник? Я готов». Слова Махачева после исторической победы в полусреднем весе

Махачев заявил, что готов подраться с Топурией
Роман Кольцов
Корреспондент
Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Главное из пресс-конференции первого россиянина с двумя поясами в UFC.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Завершился турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. На кону стоял титул чемпиона в полусреднем весе, и дагестанец стал первым бойцом из России, кому удалось завоевать пояса лиги в двух дивизионах.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

После триумфа Ислам громко заявил о своих дальнейших целях в интервью в октагоне: «Мой план, это не секрет [борьба], все мои оппоненты знают, и никто не может остановить. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду».

А затем, проходя через толпу фанатов, россиянин добавил: «Теперь у нас тоже есть два чемпиона. У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!»

На пресс-конференции Махачев ответил на вопросы журналистов в более спокойной обстановке.

«Я очень много работал»

Как заявил Ислам, комментируя свою победу, он планирует еще неоднократно защищать титул UFC.

«Сейчас это более конкурентоспособный дивизион. Я работал очень много для достижения цели — стать двойным чемпионом. Мне не пришлось сильно сбрасывать вес. Никаких повреждений, я не чувствую боли. Кто следующий соперник? Я готов. Джек — один из самых серьезных соперников, поэтому я упорно тренировался, чтобы сегодняшний бой получился легким. Такой был наш план. Я пытался провести удушающие приемы, прием кимура. Я защищу свой пояс еще много-много раз. Дана Уайт сказал, я должен быть лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории? Спасибо ему».

О самом тяжелом ударе

Махачев рассказал о ходе победного титульного боя, вспомнив самое значительное попадание соперника.

«Когда я первый раз перевел его, то понял: буду делать, что хочу. Ждал его попытки вставать, но... Мы работали, смотрели его бои, у него есть пара свипов, пара трюков на земле, однако я все блокировал. И в ударке он не быстрый, я видел все его движения. Джек немного устал после первого раунда. Я мог драться с ним в стойке, но решил упростить.

Он делает этот свип... не знаю, как называется, Маддалена использовал его против Белала Мухаммада, пытался и против меня, однако я просто взял его андерхуком и контролировал. От удушающего он защищался хорошо, я заходил, и его угол кричал: «Две руки! Две руки! Контролируй его руки двумя руками». Его лучший удар за бой — когда он во втором раунде попал ногой».

Ответ Топурии

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия обратился к Исламу после поединка с Маддаленой, назвав его «самым скучным, что есть в UFC» и пообещав нокаутировать. Махачев отреагировал:

«Ответить Топурии? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко».

Что сказал Дана Уайт

Президент UFC, конечно же, выделил обращение Махачева из октагона, в котором он упомянул про Белый дом. Глава промоушена не исключает такого варианта развития событий: «У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных».

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

И вспомнил слова Абдулманапа Нурмагомедова: «Он говорил: «Хабиб будет доминировать. А когда закончит, Ислам придет следом и сделает то же самое». Сумасшествие! Все сбылось именно так, как говорил его отец, и это просто потрясающе. Все, чего этот парень достиг, и теперь поднялся в весе... Говорите что хотите о Джеке и о котировках перед боем. Я-то думал, этот бой для Ислама будет гораздо сложнее. Джек — крепкий и бойкий парень. Он был кошмаром для многих. Я думал, бой получится более конкурентным», — высказался Уайт.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, завоевавшим два чемпионских пояса UFC. Кроме того, Ислам повторил рекорд промоушена по продолжительности победной серии — 16 поединков.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
