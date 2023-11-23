Илия Топурия — единственный топ UFC, кто использует вино для весогонки. «Оно помогает согнать 1 кг»

Инноватор в ММА.

17 февраля Илия Топурия (14-0) подерется с Александром Волкановски за титул полулегкого веса на турнире UFC 298 в Лос-Анджелесе.

В испано-грузинском бойце многие видят того, кто сможет первым победить Волкановски в 66 килограммах (все три поражения в карьере австралийца были за пределами полулегкого веса: одно в полусреднем и два в легком). Илия очень молод — всего 26 лет, отлично борется и грэпплит, тактически гибкий, физически сильный и — что редкость для этого веса — бьет как грузовик. От его ударов соперники либо уходят в глухой нокаут (как Джексон, Херберт) либо выглядят как избитые воинственной толпой (Эмметт и Митчелл):

Конечно, Топурия не идеален, его защита в стойке дала сильную брешь в поединке с Хербертом — грузин едва не улетел в нокаут от хорошо спрятанного хайкика. Подойди соперник чуть умнее к добиванию, он мог бы быстро закончить бой.

Правда, в последнем бою, против Джоша Эмметта (тоже бьющего со страшной силой), Илия показал большой прогресс в этом компоненте. Очень дисциплинированно работал все 25 минут, возвращал руки в защиту после каждой комбинации, не открывался для контратак, все видел, был гораздо лучше соперника как в разменах, так и в дистанционной перестрелке. Он также доказал, что может работать все 25 минут и не выдохнуться.

Другой его проблемой была весогонка — Топурия много гоняет (под 15 кг) и уже снимался с поединка против Чарльза Жордина на UFC 270 из-за тяжелой сгонки. Но, видимо, и эту проблему он уже решил, потому что с тех пор ни провалов веса, ни снятий больше не было. Причем решил очень интересным способом — винопитием. После взвешивания к бою с Брайсом Митчеллом журналисты поймали его слегка захмелевшим, с бокалом красного вина, и Илия признался, что включил этот напиток в новую систему сгонки.

«Тема с вином началась с кэмпа к Дэймону Джексону, — объяснял Топурия Kanpai Media. — Мне оставалось согнать 2 кг, и мой диетолог говорит: «Есть хороший способ, о котором ты, возможно, не слышал. Попить вина. Пол-литра вина обезводят тебя на более чем килограмм и помогут со сном. С тех пор я использую этот способ. В ночь перед взвешиванием тяжело уснуть, потому что ты гоняешь вес, но когда ты выпил вина — тебе пофиг, ты засыпаешь. Вино во многом мне помогает, я гоняю под 15 кг».

Удивительно, но система грузинского бойца не лишена научного обоснования. Издание The Drinks Business несколько лет назад ссылалось на исследование Университета Вашингтона, ученые которого обнаружили, что ресвератрол, полифенол, содержащийся в красном вине, может помочь превратить стойкий белый жир в сжигаемый бурый жир. Другое исследование, которое упоминает The Drinks Business, было проведено в Гарварде и тоже выявило связь между вином и потерей веса. Ученые наблюдали за 20 000 женщин в течение 13 лет и обнаружили, что у тех, кто выпивал два бокала вина в день, было на 70 процентов меньше шансов иметь избыточный вес.

При этом автор вашингтонского исследования профессор Мин Дю отмечает, что вино не самый лучший источник ресвератрола. «Многие полезные полифенолы нерастворимы и отфильтровываются в процессе производства вина». Вместо вина ученый предлагает есть чернику, клубнику или виноград, которые богаты этим соединением.

Другое дело, что перед Топурией не стоит задачи получить эффект от полезных полифенолов, его цель — сделать вес и получить хоть какое-то адекватное количество сна в ночь перед взвешиванием. Видимо, организм у него такой сильный, а чувствительность к алкоголю такая специфическая, что, получив весогоночную пользу от вина, он способен при этом сопротивляться разрушительному эффекту алкоголя на сильно обезвоженное тело.