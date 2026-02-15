Забит Магомедшарипов возобновит карьеру и проведет схватку по борьбе

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов возобновит карьеру и проведет схватку по борьбе, сообщает команда спортсмена.

«Забит проведет схватку после месяца Рамадан», — цитирует представителя команды ТАСС.

За свою профессиональную карьеру в ММА 34-летний Магомедшарипов одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Свой последний поединок он провел на турнире UFC Fight Night 163, где одержал победу единогласным решением судей над Келвином Каттаром.