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Забит Магомедшарипов возобновит карьеру и проведет схватку по борьбе

Сергей Ярошенко

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов возобновит карьеру и проведет схватку по борьбе, сообщает команда спортсмена.

«Забит проведет схватку после месяца Рамадан», — цитирует представителя команды ТАСС.

За свою профессиональную карьеру в ММА 34-летний Магомедшарипов одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Свой последний поединок он провел на турнире UFC Fight Night 163, где одержал победу единогласным решением судей над Келвином Каттаром.

Источник: ТАСС
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Забит Магомедшарипов
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