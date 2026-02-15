Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире организации в Белом доме. Он запланирован на 14 июня 2026 года.

«Я сказал UFC, что скоро буду готов. Конечно, я хочу выступить в Белом доме, потому что это будет уникальное событие, и я хочу войти в историю», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Arena Fight TV.

На счету Махачева 28 побед при 1 поражении. В ноябре 2025 года он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.