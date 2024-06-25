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Сегодня, 13:08

Волков и Павлович поменялись местами в новом рейтинге UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тяжеловес Александр Волков поднялся на две позиции в обновленном рейтинге UFC.

Обновленным рейтингом лиги в социальных сетях опубликовал журналист Джон Морган. В нем Волков поднялся с пятого места на третье, а россиянин Сергей Павлович опустился на пятую строчку.

UFC на официальном сайте рейтинг пока не обновил.

22 июня в соглавном поединке турнира UFC в Абу-Даби Волков (38-10) победил единогласным решением судей Павловича (18-3). После боя Сергей оттолкнул Александра.

Александр Волков. Безостановочный прогресс Волкова восхищает. Он закрыл все слабости и собрал себя в супермашину

Источник: Джон Морган
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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