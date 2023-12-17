Дана Уайт: «Тони Фергюсону нужно завершить карьеру»

Глава UFC Дана Уайт уверен, что экс-временному чемпиону Тони Фергюсону (25-10) нужно завершать карьеру бойца.

«Я хочу, чтобы Тони завершил карьеру. Судя по тому, как он сегодня выглядел, ему нужно уйти. Тони — воин и настоящий боец в нашем спорте, но я бы хотел, чтобы он ушел», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Пэдди Пимблетт (21-3) нанес Фергюсону седьмое поражение подряд, победив единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.