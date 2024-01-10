Уокер считает, что Анкалаев нанес запрещенный удар умышленно

Бразильский боец UFC Джонни Уокер рассказал, почему считает, что его соперник Магомед Анкалаев умышленно нарушил правила в их первом поединке.

«Парень, ты профессиональный боец. Ты никогда ничего не делаешь случайно. Все, что ты стараешься нанести, ты делаешь умышленно. Твое колено не полетит в то место, куда ты не хочешь. Ты полностью контролируешь свое тело. Он очень опытный боец, и он понимал, что он делает», — сказал Уокер MMA.Metaratings.ru .

Анкалаев подерется с Уокером 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября 2023-го в Абу-Даби, ОАЭ.