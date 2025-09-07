Махачев: «Топурия избегает боя с Царукяном. Арман — самый серьезный экзамен»

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном.

«Ну, что [Илия] избегает — это не секрет. Я видел баталии в интернете, где он говорит: «Я лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты, и то, что это самый серьезный экзамен для чемпиона», — сказал Махачев на мероприятии строительной компании ГСК «TOWER» в Грозном.

Махачев проведет бой против чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке.