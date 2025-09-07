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Махачев: «Топурия избегает боя с Царукяном. Арман — самый серьезный экзамен»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном.

«Ну, что [Илия] избегает — это не секрет. Я видел баталии в интернете, где он говорит: «Я лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты, и то, что это самый серьезный экзамен для чемпиона», — сказал Махачев на мероприятии строительной компании ГСК «TOWER» в Грозном.

Махачев проведет бой против чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Камил Гаджиев.«Не вижу у Топурии шансов против Царукяна». Хабиб — о Махачеве в 77 кг, лучшем легковесе и победе Чимаева
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Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
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