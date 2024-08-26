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Сегодня, 11:03

Уиттакер поделился ожиданиями от боя с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) заявил, что готовится к тому, что 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) попытается сразу же перевести его на землю.

«Все очень просто. Я настраиваюсь на то, что он быстро стартанет и будет использовать борьбу в первых раундах. Я зациклен на том, что я должен буду делать, когда остановлю его тейкдауны и встану на ноги. Я должен с ним драться», — сказал Уиттакер на Submission Radio.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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