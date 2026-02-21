Раунтри: «Чимаев — лучший чемпион прямо сейчас. Это бросается в глаза»

Американский боец UFC Халил Раунтри поделился мнением о чемпионе промоушена в среднем весе Хамзате Чимаеве.

«Думаю, у Хамзата есть прекрасные лидерские качества. Ведь статус чемпиона накладывает определенную ответственность. Ты можешь быть чемпионом, но болтать всякое дерьмо, транжирить деньги. Но если одна вещь, за которую я уважаю Хамзата как чемпиона. Он настоящий лидер.

Посмотрите на его команду. Там ребята идут за ним, подражают ему. Они думают: «Я хочу быть, как он». Я думаю, Хамзат — лучший чемпион прямо сейчас. Это бросается в глаза», — заявил Раунтри в интервью JAXXON Podcast.

31-летний Чимаев — уроженец Чеченской Республики, выступающий в UFC под флагом ОАЭ. Спортсмен выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере в ММА.