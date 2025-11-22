UFC Fight Night Царукян — Хукер: расписание и результаты боев турнира в Дохе
Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 22 ноября. Событие состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар)
Расписание турнира UFC Fight Night в Катаре 22 ноября
Основной кард, 21.00 мск
· Арман Царукян — Дэн Хукер
· Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри
· Волкан Оздемир — Алонзо Мэнифилд
· Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай
· Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев
· Алекс Перес — Асу Алмабаев
Предварительный кард, 18.00 мск
· Богдан Град — Люк Райли
· Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра
· Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
· Бекзат Алмахан — Александр Топурия
· Ислам Наурдиев — Раян Лодер
· Нурулло Алиев — Шем Рок
· Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
· Марек Бужло — Дензел Фриман
