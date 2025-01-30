UFC Fight Night 250: время начала турнира и главного карда боев 1 февраля

UFC Fight Night 250 состоится на Кингдом Арене в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств начнется — в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов. В соглавном бою в клетку выйдут Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Майкл Пэйдж. Также в главном карде запланированы бои Саида Нурмагомедова и Винисиуса де Оливейры, Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.