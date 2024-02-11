Херманссон победил Пайфера в главном бою на турнире UFC Fight Night 236

Швед Джек Херманссон победил американца Джо Пайфера в главном бою на турнире UFC Fight Night 236. Турнир проходил в городе Энтерпрайз, штат Невада.

Поединок проходил в среднем весе и завершился победой 35-летнего средневеса единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Херманссон одержал свою 24 победу в карьере и 11-ю — в UFC. На его счету также 8 поражений.

27-летний Пайфер потерпел первое поражение в карьере в UFC. Ранее боец одержал 4 победы подряд, включая один бой в претендентской серии Дана Уайта.