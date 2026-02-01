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1 февраля, 08:00

UFC 325 Волкановски — Лопес 2: результаты боев

Турнир UFC 325 прошел в Сиднее 1 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC 325 прошел в ночь с 31 января на 1 февраля.

UFC 325 принимал спортивный комплекс Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия). Всего в карде — 14 боев, в основном карде — пять поединков.

В главном бою турнира австралиец Александр Волкановски (28-4) победил бразильца Диего Лопеса (27-8) и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

В со-главном событии француз Бенуа Сен-Дени (17-3) выиграл у новозеландца Дэна Хукера (24-14) техническим нокаутом.

UFC 325 стартовал с ранних прелимов в 1.00 1 февраля по московскому времени, предварительный кард — с 3.00. Главный кард начался в 5.00 мск. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

UFC 325: результаты боев турнира

Главный кард (с 5.00 мск 1 февраля)

  • Александр Волкановски (28-4) — Диего Лопес (27-8) — победа Волкановски единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45)

  • Дэн Хукер (24-14) — Бенуа Сен-Дени (17-3) — победа Хукера техническим нокаутом во втором раунде

  • Рафаэль Физиев (13-5) — Маурисио Руффи (13-2) — победа Руффи техническим нокаутом во втором раунде

  • Тай Туиваса (14-9) — Таллисон Тейшейра (9-1) — победа Тейшейры единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

  • Квиллан Салкиллд (11-1) — Джейми Малларки (18-9) — победа Салкиллда удушающим приемом в первом раунде

Предварительный кард (с 3.00 мск 1 февраля)

  • Джуниор Тафа (6-5) — Билли Элекана (10-2) — победа Элеканы приемом во втором раунде

  • Кэмерон Роустон (14-3) — Коди Брандэйдж (11-8-1-1) — победа Роустона техническим нокаутом во втором раунде

  • Джейкоб Малкун (9-3) — Торрез Финни (11-1) — победа Малкуна единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26)

  • Джонатан Микаллеф (9-1) — Обан Эллиотт (12-4) — победа Микаллефа приемом во втором раунде

Ранний предварительный кард (с 1.00 мск 1 февраля)

  • Каан Офли (13-4-1) — И Чжа (26-6) — победа Офли решением большинства судей (29-28, 28-28, 29-28)

  • Ким Санг-ук (13-4) — Дом Мар Фан (9-2) — победа Дом Мар Фана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

  • Кэйитиро Накамура (8-1) — Себастиан Салаи (10-2) — победа Накамуры техническим нокаутом в третьем раунде

  • Суланрангиу (10-4) — Лоуренс Луи (8-1) — победа Луи раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

Все бои турнира UFC 325 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 1.00 мск. Бои основного карда в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 5.00 мск.

Результаты боев UFC 325 Волкановски — Лопес 2 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.
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Александр Волкановски
Диего Лопес
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