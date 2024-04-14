UFC 300: началась прямая трансляция боев главного карда

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в американском городе Лас-Вегас (штат Невада, США) на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начинается в 05.00 мск.

В главном бою UFC 300 подерутся за пояс в полутяжелом весе действующий чемпион весовой категории Алекс Перейра и первый номер рейтинга весовой категории Джамал Хилл. В соглавном бою турнира пройдет поединок за титул в женском минимальном весе между действующей чемпионкой дивизиона из Китая Вейли Жанг и ее соотечественницей Янь Сяонань.

Основной кард

Бо Никал (5-0) — Коди Брандэйдж (10-5)

Чарльз Оливейра (34-9-1-1) — Арман Царукян (21-3)

Джастин Гейджи (26-4) — Макс Холлоуэй (25-7)

Вейли Жанг (24-3) — Ян Сяонань (17-3)

Алекс Перейра (9-2) — Джамал Хилл (12-1-1)

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.