Чарльз Оливейра

Российский боец Арман Царукян проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на юбилейном турнире UFC 300 в ночь на воскресенье, 14 апреля, на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США). Основной кард стартовал в 05.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала боя Царукян — Оливейра — в 05.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» началась в 05.00 мск.

27-летний российский боец в ММА одержал 21 победу и три поражения. На счету 34-летнего бразильца — 34 победы при 9 поражениях.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.