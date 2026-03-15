Виллехос нокаутировал Эмметта в главном бою турнира UFC Fight Night 269
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 269.
В главном поединке Кевин Виллехос в первом раунде нокаутировал Джоша Эмметта.
В соглавном бою Джиллиан Робертсон победила Аманду Лемос единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28. В главном карде Ион Куцелаба победил удушающим приемом Омара Си. В предварительном карде Мыктыбек Оролбай победил Криса Кертиса единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.
С остальными результатами турнира можно ознакомиться на сайте «СЭ».
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