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Виллехос нокаутировал Эмметта в главном бою турнира UFC Fight Night 269

Руслан Минаев

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 269.

В главном поединке Кевин Виллехос в первом раунде нокаутировал Джоша Эмметта.

В соглавном бою Джиллиан Робертсон победила Аманду Лемос единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28. В главном карде Ион Куцелаба победил удушающим приемом Омара Си. В предварительном карде Мыктыбек Оролбай победил Криса Кертиса единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

С остальными результатами турнира можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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Джош Эмметт
Кевин Виллехос
UFC
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