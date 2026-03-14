UFC Fight Night Эмметт — Вальехос: время начала, кард боев, где смотреть турнир

Турнир UFC Fight Night с главным боем Эмметт vs. Вальехос пройдет в Лас-Вегасе 15 марта

Турнир UFC Fight Night 269 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Шоу примет арена UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

Время начала боев турнира UFC Fight Night Эмметт — Вальехос

Предварительный кард начнется в 0.00 мск 15 марта. Бои главного карда стартуют в 3.00 мск.

Кард боев турнира UFC Fight Night Эмметт — Вальехос

В главном событии вечера американец Джош Эмметт и аргентинец Кевин Вальехос проведут бой в полулегком весе. Соглавное событие — поединок в женском минимальном дивизионе между бразильянкой Аманой Лемус и канадкой Джиллиан Робертсон.

Главный кард

Джош Эмметт (19-6) — Кевин Вальехос (17-1)

Аманда Лемос (15-5-1) — Джиллиан Робертсон (16-8)

Ион Куцелаба (19-11-1-1) — Умар Си (12-1)

Андре Фили (25-12-0-1) — Хосе Мигель Дельгадо (10-2)

Марван Рахики (7-0) — Гарри Хардвик (13-4-1)

Витор Петрино (13-2) — Стивен Асплунд (7-1)

Предварительный кард

Чарльз Джонсон (18-8) — Бруно Силва (15-7-2-1)

Мыктыбек Оролбай (15-2-1) — Крис Кертис (32-12-0-1)

Брэд Таварес (21-12) — Эрик Андерс (17-9-0-1)

Боладжи Оки (10-3) — Маноэль Соуса (13-1)

Луан Ласерда (13-3) — Хечер Соса (14-1)

Биа Мескита (6-0) — Монтсеррат Рендон (7-1)

Элайджа Смит (9-1) — Су Янг Ю (16-3-0-2)

Пиера Родригез (11-2) — Сэм Хьюз (11-6)

Где смотреть UFC Fight Night Эмметт — Вальехос

Турнир UFC Fight Night Эмметт — Вальехос в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 0.00 мск.

Трансляцию главного карда также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Начало — с 3.00 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».