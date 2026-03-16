UFC Евлоев — Мерфи: дата проведения, кард боев турнира, где смотреть
Турнир UFC Fight Night 270 состоится в субботу, 21 марта. Шоу примет Arena O2 в Лондоне (Англия).
Время начала боев турнира UFC Fight Night Евлоев — Мерфи
Предварительный кард начнется в 20.00 мск. Бои главного карда стартуют в 23.00 мск.
Кард боев турнира UFC Fight Night Евлоев — Мерфи
В главном событии вечера россиянин Мовсар Евлоев и британец Лерон Мерфи проведут бой в полулегком весе. Соглавное событие — поединок в полулегком дивизионе между британцем Люком Райли и американцем Майклом Асвеллом.
Главный кард
- Мовсар Евлоев (19-0) — Лерон Мерфи (17-0-1)
- Люк Рили (12-0) — Майкл Асвелл (11-3)
- Майкл Пэйдж (24-3) — Сэм Паттерсон (14-2-1)
- Иво Бараневский (7-0) — Остин Лэйн (13-7-0-1)
- Роман Долидзе (15-4) — Кристиан Лерой Дункан (13-2)
- Ккртис Кэмпбелл (8-0) — Дэнни Силва (10-2)
Предварительный кард
- Мэйсон Джонс (17-2-0-1) — Аксель Сола (11-0-1)
- Натаниэль Вуд (22-6) — Лозене Кейта (16-1)
- Луи Сазерленд (10-4) — Брандо Перишич (5-1)
- Мантас Кондратавичюс (8-1) — Антонио Троколи (12-6-0-1)
- Марио Пинто (11-0) — Фелипе Франко (10-1)
- Шэм Рок (12-2-1) — Абдул-Карим аль-Сельвади (15-4)
- Шанель Дайер (6-1) — Равена Оливейра (7-3-1)
- Мелисса Диксон (7-2) — Луана Каролина (11-5)
Где смотреть UFC Fight Night Евлоев — Мерфи
Турнир UFC Fight Night Евлоев — Мерфи в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 21.00 мск.
Также в окне федерального телеэфира трансляцию будут вести онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.
Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».