UFC Евлоев — Мерфи: дата проведения, кард боев турнира, где смотреть

Турнир UFC Fight Night с главным боем Евлоев vs. Мерфи пройдет в Лондоне 21 марта

Турнир UFC Fight Night 270 состоится в субботу, 21 марта. Шоу примет Arena O2 в Лондоне (Англия).

Время начала боев турнира UFC Fight Night Евлоев — Мерфи

Предварительный кард начнется в 20.00 мск. Бои главного карда стартуют в 23.00 мск.

Кард боев турнира UFC Fight Night Евлоев — Мерфи

В главном событии вечера россиянин Мовсар Евлоев и британец Лерон Мерфи проведут бой в полулегком весе. Соглавное событие — поединок в полулегком дивизионе между британцем Люком Райли и американцем Майклом Асвеллом.

Главный кард

Мовсар Евлоев (19-0) — Лерон Мерфи (17-0-1)

Люк Рили (12-0) — Майкл Асвелл (11-3)

Майкл Пэйдж (24-3) — Сэм Паттерсон (14-2-1)

Иво Бараневский (7-0) — Остин Лэйн (13-7-0-1)

Роман Долидзе (15-4) — Кристиан Лерой Дункан (13-2)

Ккртис Кэмпбелл (8-0) — Дэнни Силва (10-2)

Предварительный кард

Мэйсон Джонс (17-2-0-1) — Аксель Сола (11-0-1)

Натаниэль Вуд (22-6) — Лозене Кейта (16-1)

Луи Сазерленд (10-4) — Брандо Перишич (5-1)

Мантас Кондратавичюс (8-1) — Антонио Троколи (12-6-0-1)

Марио Пинто (11-0) — Фелипе Франко (10-1)

Шэм Рок (12-2-1) — Абдул-Карим аль-Сельвади (15-4)

Шанель Дайер (6-1) — Равена Оливейра (7-3-1)

Мелисса Диксон (7-2) — Луана Каролина (11-5)

Где смотреть UFC Fight Night Евлоев — Мерфи

Турнир UFC Fight Night Евлоев — Мерфи в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 21.00 мск.

Также в окне федерального телеэфира трансляцию будут вести онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».