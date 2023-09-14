Тренер Стрикленда рассказал, когда боец проведет свою первую защиту титула

Эрик Никсик, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда (28-5), заявил, что его подопечный будет готов защищать пояс в декабре.

«Мне все равно [с кем Стрикленд будет драться]. Он вышел из боя [с Адесаньей] невредимым, — добавил Никсик в интервью MiddleEasy. — У него был травмирован палец на ноге, но нам нет никакого дела до травмированного пальца. Так что он вернется в зал и будет тренироваться, как только ему снимут швы с ноги. Давайте проведем бой в декабре. Давайте сделаем что-нибудь в конце года. Мне все равно. Это то, что мне так нравится в нем — его готовность вернуться в зал и снова тренироваться».

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.