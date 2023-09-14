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Валентина Шевченко — о реванше с Грассо: «Пощады не будет»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) дала понять, что она серьезно настроена на победу в бою с чемпионкой Алексой Грассо (16-3).

«Одно поражение ничего не меняет, потому что у меня есть дух чемпиона, — сказала Шевченко на пресс-конференции. — Сейчас я сосредоточена на том, чтобы вернуть то, что принадлежит мне, вернуть то, что принадлежало мне долгое время, и доказать людям, что я все еще здесь, я все еще на вершине и я все еще лучшая из лучших. Грассо увидит самую взрывную, самую мощную, самую опасную версию «Пули». На этот раз пощады не будет. Реванш будет совсем другим, я знаю, чего от нее ждать, но она не знает, какой может быть настоящая «Пуля». Она может бежать, может прятаться, это ей не поможет, я сломаю ее и выйду из октагона с поясом».

Грассо подерется с Шевченко 16 сентября на UFC Fight Night 227 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Грассо в первом бою победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
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