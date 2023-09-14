Железнякова рассказала о подготовке к дебютному бою в UFC

Выступающая в наилегчайшем дивизионе UFC россиянка Дарья Железнякова рассказала о подготовке к дебютному бою в октагоне с бразильянкой Тайнарой Лисбоа.

«Четкого плана на данный момент нет, потому что я еще не получила американскую визу. Мы находимся в процессе. Если бы она была уже на руках, мы бы все распланировали. В идеале я бы хотела приехать в Лас-Вегас чуть раньше, чем за неделю. К сожалению, обстоятельства складываются так, что мы сейчас ждем приглашения на собеседование. У меня были такие мысли, что мне дадут бой в турнире UFC в Париже. Я даже предполагала, что мне там организуют бой, но они решили по-другому. Если честно, я немножко расстроилась, что не дебютировала в Париже», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

Железнякова выступала в GIT Sech Pro, MMA Series, OFC и Ares FC. Она потерпела единственное поражение от Мелиссы Тони Маллинс (5-0) техническим нокаутом в первом раунде осенью 2022-го на Ares FC 9. В активе россиянки пять нокаутов и три победы решением судей.