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Сегодня, 18:01

Железнякова рассказала о подготовке к дебютному бою в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Выступающая в наилегчайшем дивизионе UFC россиянка Дарья Железнякова рассказала о подготовке к дебютному бою в октагоне с бразильянкой Тайнарой Лисбоа.

«Четкого плана на данный момент нет, потому что я еще не получила американскую визу. Мы находимся в процессе. Если бы она была уже на руках, мы бы все распланировали. В идеале я бы хотела приехать в Лас-Вегас чуть раньше, чем за неделю. К сожалению, обстоятельства складываются так, что мы сейчас ждем приглашения на собеседование. У меня были такие мысли, что мне дадут бой в турнире UFC в Париже. Я даже предполагала, что мне там организуют бой, но они решили по-другому. Если честно, я немножко расстроилась, что не дебютировала в Париже», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

Железнякова выступала в GIT Sech Pro, MMA Series, OFC и Ares FC. Она потерпела единственное поражение от Мелиссы Тони Маллинс (5-0) техническим нокаутом в первом раунде осенью 2022-го на Ares FC 9. В активе россиянки пять нокаутов и три победы решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zheleznyakova-poka-ne-poluchila-amerikanskuyu-vizu-i-ne-znayu-kogda-poedu-na-debyutnyi-boi-v-ufc-284352/
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