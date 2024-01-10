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Сегодня, 13:07

Тренер Оливейры объяснил, почему Чарльз согласился на бой с Царукяном

Давид Хачатрян
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Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (34-9), считает, что Оливейра мог лишиться боя за титул, если бы предпочел ждать возвращения Ислама Махачева (25-1).

«Главное для Чарльза — это вернуть свой пояс, — начал Лима в интервью Sherdog. — Если бы Махачев готов был дрался, то его соперником был бы Чарльз, но произошло много событий. Махачев все еще травмирован, и кроме того, у него будет Рамадан. А после Рамадана ему нужно время, чтобы подготовиться.
Поскольку Чарльз — бывший чемпион и номер один в рейтинге, мы могли бы подождать, но за это время многое могло бы поменяться. Представьте, если Арман нокаутирует Гейджи или Порье в первом раунде. Тогда он существенно сократит себе дорогу до титульного боя. Мы рисковали бы потерять бой за титул, если бы стали ждать Ислама. UFC предложили нам бой на UFC 300, и, поскольку Чарльз не хочет простаивать год, мы согласились. Мне вообще кажется, что UFC могли бы сделать этот бой за временный пояс.
Царукян — отличный боец, который умеет работать как в стойке, так и на земле. Несомненно, он один из лучших в дивизионе. Я видел несколько его боев, но никогда не думал о том, что нам нужно готовиться под него. Теперь я начну изучать его бои, смотреть на него как на соперника и думать над стратегией, как его победить. Фанаты Чарльза могут быть уверены, что мы проделаем огромную работу, чтобы одержать еще одну победу и провести бой за пояс до конца года».

Оливейра и Арман Царукян (21-3) подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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