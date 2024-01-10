Конор Макгрегор: «Уже 4 человека из семьи Нурмагомедовых попались на стероидах»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) ответил 12-му номеру рейтинга в легчайшем весе Умару Нурмагомедову (16-0), который написал, что с ним никто не хочет драться.

«Твой младший брат попался на стероидах. Уже четыре человека из вашей семьи попались на стероидах», — написал Макгрегор в соцсети X, но вскоре удалил сообщение.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) сдал положительный тест на мельдоний в конце 2015-го. Однако Антидопинговое агентство США (USADA), контролирующее антидопинговую политику UFC, признало, что вины Махачева в употреблении запрещенного вещества нет.

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) провалил допинг-тест. Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Нурмагомедова на шесть месяцев и оштрафовала его на 50 000 долларов.