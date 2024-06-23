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Сегодня, 13:23

Тренер Волкова рассказал, почему Павлович выругался матом во время боя

Сергей Жуков
корреспондент
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Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова (38-10), прокомментировал слова Сергея Павловича (18-3) перед третьим раундом, когда он сказал: «Мне *****».

«Мы были в шоке от того, что он так сказал. Я в порыве боя сказал, что у него лицо разбито, а ты красавчик, мы тебя расчесали, а он это услышал и сказал: «Мне *****» Мама [Волкова] сказала, чтобы он был красивым», — сказал Заяц «СЭ».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Михаил Заяц
Сергей Павлович
UFC
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