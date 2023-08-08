Ти Джей Диллашоу: «К концу карьеры все сложилось очень плохо. Это горько осознавать»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-5) признался, что недоволен тем, как сложилась его карьера к концу.

«Я не хотел завершать карьеру, — сказал Диллашоу в эфире Jaxxon Podcast. — В последнее время мне было тяжело заниматься спортом. Мне было тяжело осознавать, что я остаюсь в спорте и в то же время вынужден его покинуть. Кроме того, к концу карьеры все сложилось очень плохо. Это горько осознавать.

Все врачи, с которыми я встречался по поводу состояния моего плеча, все они говорят мне, что не смогут восстановить меня настолько хорошо, чтобы я снова мог драться. Сейчас мне нужно сделать очень сложную операцию на плече».

Алджамейн Стерлинг (23-3) защитил титул в бою против Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.